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У Росії вибухнув скандал довкола Зеленського, але є нюанс

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У Росії вибухнув скандал довкола Зеленського, але є нюанс

Олександр Зеленський / Фото "Смоленська газета"

Йдеться не про українського президента, а про його однофамільця з держави-агресорки.

У Росії вибухнув скандал навколо кандидата в Смоленську обласну думу Олександра Зеленського. Його прізвище розлютило місцевого пенсіонера.

Про це пише телеграм-канал "Лентач".

У Росії вибухнув скандал через кандидата в думу, прізвище якого Зеленський

У Росії вибухнув скандал через кандидата в думу, прізвище якого Зеленський

Що відомо

Під час зустрічі губернатора й кандидата з виборцями пенсіонер обурився тим, що в облдуму від "Єдиної Росії" балотується кандидат із прізвищем Зеленський. Розлючений дідусь заявив, що такий збіг "образливий для учасників СВО і патріотів". Так, він вважає, що Зеленському потрібно:

  • або знятися з виборів;
  • або змінити прізвище.

Своєю чергою, спікер облдуми Ігор Ляхов закликав не переслідувати людей за прізвищем. Невдоволений пенсіонер після цього залишив залу.

Реакція кандидата Зеленського не змусила на себе чекати. Він заявив, що не несе відповідальності за своїх однофамільців. Крім того, він не налаштований змінювати прізвище і зніматися з виборів.

Зауважимо, раніше росіянина звинуватили в "дискредитації" армії через сон про Зеленського

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Дата публікації
Перегляди
1948
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