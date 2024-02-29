У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав погрози РФ вжити "заходів військово-технічного характеру" у відповідь на вступ країни до НАТО "очікуваними".

Про це пише ТТ.

За словами Крістерссона, Швеція зазнає кібератак і спроб впливу з боку Росії. Проте, влада країни напоготові й бачить, що росіяни роблять.

"Так само було, коли Фінляндія приєдналася до НАТО. Добре відомо, що Росії не подобається, що ні Швеція, ні Фінляндія не стануть членами НАТО, але саме ми вирішуємо наш вибір", – додав він.

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Зазначимо, що у посольстві РФ днями раніше опублікували заяву, в якій йдеться про обурення від дій шведського уряду, який відмовляється від нейтралітету і згадує низку історичних діячів, які висловлювались раніше проти цього.

Зокрема, в останніх двох абзацах у РФ пообіцяли "вживати контрзаходів політичного та військово-технічного характеру з метою мінімізації загроз своїй національній безпеці".

"Їхній конкретний зміст залежатиме від умов і ступеня інтеграції Швеції в НАТО, зокрема можливого розміщення в цій країні військ, боєприпасів і озброєнь Альянсу", – вказували там.

Вступ Швеції до НАТО - що відомо

Додамо, що вступ Швеції до НАТО, найімовірніше, буде відкладено до наступного тижня.

Для НАТО це дає Альянсу доступ до території Швеції і перетворює Балтику на “море НАТО”, оточене країнами-членами.

Тим часом кремлівський диктатор Володимир Путін уже давно вороже ставиться до розширення НАТО. Він стверджував, що вторгнення до України було способом запобігти зростанню Альянсу впритул до кордонів Росії. Але, зрештою, Путін домігся прямо протилежного.

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