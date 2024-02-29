Росіяни нещадно обстрілюють Херсонщину: загинув чоловік

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область. Протягом минулої доби через удари ворога одна людини загинула, а двоє - отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

З його слів, протягом минулої доби ворог обстрілював Львове, Нововоронцовку, Берислав, Томарине, Зміївку, Антонівку, Дніпровське, Понятівку, Станіслав, Садове, Михайлівку, Качкарівку, Новоберислав, Тягинку, Осокорівку, Одрадокам'янку, Ромашкове, Зимівник, Інгулець та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 12 багатоповерхівок та 40 приватних будинків, а також адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди і автомобілі.

У Херсоні зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та типографію, також пошкоджено гаражний бокс.

До слова, в обласній прокуратурі уточнили, що загиблий 35-річний чоловік - мешканець Понятівки Дар'ївської громади. Зранку 29 лютого близько 05:40 війська РФ вдарили по населеному пункті.

Нагадаємо, напередодні на Херсонщині окупанти влучили у вантажне судно і пошкодили багато будинків.

Читайте також: