У Швеції затримали літню пару за підозрою у шпигунстві

Шведські правоохоронці затримали за підозрою в шпигунстві двох осіб.

У вівторок, 22 листопада, влада Швеції повідомила про арешт двох людей за підозрою у шпигунстві. За даними місцевих ЗМІ, це були чоловік та жінка, яким близько 60 років.

Про це повідомляє AP.

Прокуратура Швеції заявила, що арешти відбулися у вівторок уранці в районі Стокгольма. При цьому правоохоронці не назвали країну, на користь якої підозрювані шпигували.

Відомо, що за підозрою в шпигунстві заарештовано ще двох осіб, у тому числі одного звинувачують у "грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та іноземної держави".

Агентство безпеки Швеції повідомило, що операція, яка включала обшуки будинків, проводилася за сприяння поліції та збройних сил Швеції.

Прокуратура заявила, що розслідування триває вже "деякий час". Місцеві ЗМІ зазначають, що шпигунство почалося ще 2013 року. Речник служби внутрішньої безпеки Швеції Фредрік Хултгрен Фріберг повідомив одному з медіа, що "виникла необхідність швидко заарештувати підозрюваних".

Агентство безпеки Швеції повідомило, що операція проводилася за сприяння тактичного загону поліції та Збройних сил Швеції.

Прокуратура підкреслила, що ця справа не була пов’язана з двома братами іранського походження, яким на початку цього місяця у Швеції висунули звинувачення в шпигунстві за обтяжуючих обставин нібито на користь Росії.

Нагадаємо, у жовтні у Норвегії заарештували шістьох росіян за підозрою в незаконному стеженні за критичною інфраструктурою.

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