У США народилися близнюки із заморожених 30 років тому ембріонів

Ембріони були заморожені, коли новоспеченому татусеві самому було лише 5 років.

В останній день жовтня в американському штаті Теннессі з'явилися на світ близнюки з ембріонів, заморожених понад 30 років тому.

Про це пише CNN.

Ембріони були заморожені 22 квітня 1992 року. Вони зберігалися в рідкому азоті за температури -128°C.

Також читайте У США подружжя через плутанину з ембріонами виховувало чужу дитину, тепер пара вимагає компенсацію

Спочатку ембріони були створені для анонімної подружньої пари ще 1990-х років, після чого подружжя пожертвувало ембріони, що залишилися, Національному центру донорства, сподіваючись, що одного разу інша сім'я зможе ними скористатися.

Новонароджені близнюки Лідія Енн і Тімоті Рональд Ріджвей, ймовірно, встановили новий рекорд.

Попередньою рекордсменкою була Моллі Гібсон, яка народилася 2020 року з ембріона, що був заморожений майже 27 років. Моллі побила рекорд своєї сестри Емми, яка народилася з ембріона, який був заморожений протягом 24 років.

У щасливих батьків Філіпа та Рейчел Ріджвей є ще четверо дітей віком від двох до восьми років, зачаті природним шляхом. Проте Філіп і Рейчел вирішили, що "усиновлять" три донорські ембріони. Дві пересадки пройшли успішно і на світ з'явилися близнюки.

"Мені було 5 років, коли Бог дав життя Лідії та Тімоті, і відтоді він зберігає ці життя. У певному сенсі вони наші старші діти, хоча й найменші", — сказав Ріджвей.

"Усиновлення" ембріонів

Медична назва процесу, через який пройшли Ріджвеї, — донорство ембріонів. Генетично близнюки можуть бути навіть не пов'язані з батьками.

Використання донорських ембріонів у США не підпадає під категорію традиційного усиновлення дітей та ніяк не регулюється законами.

"Застосування терміну "усиновлення" до ембріонів є неточним, вводить в оману та може стати обтяжливим для реципієнтів, тому його слід уникати", — пояснює Американське товариство репродуктивної медицини.

Нагадаємо, що перша дитина "з пробірки" народилася 1978 року. За різними оцінками, дотепер, завдяки використанню найновіших репродуктивних технологій, у світі народилося понад 10 мільйонів дітей.

Читайте також: