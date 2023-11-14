У США понад 400 офіційних осіб написали листа Байдену: що вимагають

У листі йдеться про події на Близькому Сході.

Понад 400 політичних призначенців і співробітників, які представляють близько 40 урядових установ, у вівторок 14 листопада надіслали листа президенту Байдену, протестуючи проти його підтримки Ізраїлю у війні в Газі.

Про це пише The New York Time.

У листі закликають США домагатися негайного припинення вогню в секторі Газа та підштовхнути Ізраїль допустити гуманітарну допомогу на територію.

"Це останній з кількох листів-протестів від офіційних осіб адміністрації Байдена, включно з трьома внутрішніми записками держсекретарю Ентоні Дж. Блінкену, підписаними десятками співробітників Держдепартаменту, а також відкритим листом, підписаним понад 1000 співробітниками Агентства США. для міжнародного розвитку", - мовиться у повідомленні.

Підписанти листа, надісланого у вівторок і поширеного серед співробітників USAID, є анонімними, пояснюється в листі USAID, через "занепокоєння про нашу особисту безпеку та ризик потенційної втрати роботи". Особи, які підписали телеграми Держдепартаменту, повинні розкрити свої імена, але ці телеграми не були оприлюднені.

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Хоча адміністрація Байдена нещодавно почала висловлювати занепокоєння з приводу великої кількості вбитих палестинських мирних жителів, водночас закликаючи Ізраїль проявити стриманість, така нова критика, здається, не заспокоює багатьох в уряді США.

"Ми закликаємо президента Байдена терміново вимагати припинення вогню; і закликати до деескалації поточного конфлікту шляхом забезпечення негайного звільнення ізраїльських заручників і довільно затриманих палестинців; відновлення водопостачання, палива, електроенергії та інших основних послуг; і надходження адекватної гуманітарної допомоги в сектор Газа", – йдеться в листі.

Двоє політичних призначенців, які допомагали організовувати лист пану Байдену, сказали, що більшість підписантів є політичними призначенцями різних конфесій, які працюють в уряді, від Ради національної безпеки до ФБР. та Міністерство юстиції.

Додамо, адміністрація США вважає, що Ізраїль докладає зусиль щодо мінімізації жертв серед мирного населення в Секторі Гази.

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