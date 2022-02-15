У США за інформацію про чоловіка, який підстрелив 9-річну дівчинку, пропонують $30 тис.

Дівчинка отримала вогнепальне поранення в голову, вона перебуває у медикаментозній комі.
В американському штаті Техас за інформацію про підозрюваного, який минулого тижня підстрелив 9-річну дівчину в Х'юстоні, пропонують 30 тисячі доларів винагороди.
Про це повідомляє ABC News.
Зазначається, що інцидент стався минулого вівторка, коли Ашанті Грант разом із сім'єю прямувала до продуктового магазину. Родина випадково опинилася у центрі перегонів між двома автомобілями.
"Білий GMC Denali декілька разів підрізав сімейний Chevy Tahoe, перш ніж водій пікапа позаду різко звернув і вистрілив просто в них", - йдеться у повідомленні.
Дівчинка отримала вогнепальне поранення в голову, її госпіталізували до Дитячої лікарні Техасу, де зробили екстрену операцію. Зараз Ашанті перебуває у медикаментозній комі. Водночас, за словами медиків, стан маленької пацієнтки поступово покращується.
14 лютого мер Х'юстона Сільвестр Тернер і начальник місцевої поліції Трой Фіннер звернулися до громадськості з проханням допомогти у встановленні причетних до стрілянини.
"Життя (Ашанті. - Ред.) змінилося через цей боягузливий вчинок людини, яка думає, що вона вища за закон, - вказав Тернер. - Але ми збираємося тримати у центрі уваги те, що сталося".
За попередніми даними, за кермом автомобіля ймовірно перебував латиноамериканець. Разом із ним у салоні їхала жінка.
На тлі інциденту міський голова виступив із закликом, щоб камери спостереження, які фотографують дорожні ситуації по всьому місту, також могли записувати відео.
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