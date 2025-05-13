У США затримали “гламурну” косметологиню з України: що відомо

Затримання українки у США / © Daily Mail

Реклама

У США арештували косметологиню з України через те, що вона без медичної ліцензії колола філери своїм клієнтам.

Про це пише dailymail.co.uk.

Олену М., громадянку України, взяли під варту минулого тижня у її квартирі в Джексонвіллі, штат Флорида, де, за словами влади, вона замовляла «таємничий фільтр поштою» і робила ін’єкції людям у себе вдома.

Реклама

Вона нібито не мала медичної ліцензії на проведення таких операцій, повідомив Департамент правоохоронних органів Флориди.

Наразі невідомо, які саме філери колола косметологиня, проте у США заборонена така підпільна діяльність.

Сусіди українки розповіли, що до помешкання жінки регулярно приходили невідомі люди. Вони зазначили, що не знали, чим займається українка.

«Олена М. була заарештована в результаті спільного розслідування, проведеного Департаментом правоохоронних органів Флориди, Департаментом охорони здоров’я Флориди, Митним і прикордонним патрулем Флориди і Службою розслідувань внутрішньої безпеки Тампа», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Влада поки що не повідомила, що спонукало їх почати розслідування діяльності українки і чи постраждав хтось із її клієнтів від підроблених ін’єкційних препаратів.

Олені М. висунуто звинувачення у здійсненні або спробі здійснення медичної практики без медичної ліцензії, і в четвер вона була звільнена з-під варти. Проте у США натякають, що жінку можуть депортувати.