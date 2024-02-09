У Євросоюзі прокоментували відставку Залужного

Представниця дипломатії ЄС запевнила, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну незалежно від того, хто очолює ЗСУ.

Підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це у п'ятницю, 9 лютого, заявила на брифінгу у Брюсселі речниця зовнішньої дипломатичної служби ЄС Набіла Массралі, передає Інтерфакс-Україна.

“Зміна головнокомандувача — це внутрішнє рішення України і це фактично прерогатива президента [України Володимира Зеленського]”, - сказала вона.

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Представниця дипломатії ЄС наголосила, що заміна головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на Олександра Сирського є внутрішньою справою України і запевнила, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну незалежно від того, хто очолює ЗСУ.

Водночас вона не відповіла на запитання, чи бачать з огляду на це у ЄС ознаки нестабільності України.

Як повідомлялося раніше, 8 лютого президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні наголосили, що Сполучені Штати Америки надалі продовжать підтримувати Україну, незважаючи на відставку головкома Збройних сил генерала Валерія Залужного.

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