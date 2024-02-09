В Евросоюзе прокомментировали отставку Залужного

Представительница дипломатии ЕС заверила, что ЕС продолжит поддерживать Украину вне зависимости от того, кто возглавляет ВСУ.

Поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом в пятницу, 9 февраля, заявила на брифинге в Брюсселе спикер внешней дипломатической службы ЕС Набила Массрали, передает Интерфакс-Украина.

"Смена главнокомандующего — это внутреннее решение Украины и это фактически прерогатива президента [Украины Владимира Зеленского]", — сказала она.

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Представительница дипломатии ЕС подчеркнула, что замена главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на Александра Сырского является внутренним делом Украины и заверила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину независимо от того, кто возглавляет ВСУ.

В то же время она не ответила на вопрос, видят ли ввиду этого в ЕС признаки нестабильности Украины.

Как сообщалось ранее, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, ранее в Пентагоне подчеркнули, что Соединенные Штаты Америки в дальнейшем продолжат поддерживать Украину, несмотря на отставку главкома Вооруженных сил генерала Валерия Залужного.

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