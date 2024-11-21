Удари далекобійною зброєю по РФ: в Іспанії зробили заяву

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що її країна не постачає Україні зброю, яку можна застосувати для атак по території РФ.

Заяву очільниці оборонного відомства цитує іспанське видання La Razon.

За словами Роблес, Іспанія не перебуває в такій ситуації, як Велика Британія або США, які схвалили удари своїми ракетами по РФ.

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"Обладнання, яке ми відправили, не стосується такої ситуації", – сказала вона.

Водночас міністерка оборони підтвердила, що зобов'язання Іспанії перед Україною є твердими.

Нагадаємо, у виданні The Times вважають, що дозвіл з боку США та Великої Британії для України застосовувати далекобійні ракети для атак по цілих у Росії – демонстрація зміни підходу до підтримки Києва в умовах затяжної війни. Цей крок створює серйозний виклик для російської оборони та підвищує ставки в конфлікті.

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