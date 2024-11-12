Українця пограбували на $500 тис.: подробиці злочину (фото)

В Таїланді на Пхукеті були затримані чотири людини, яких підозрюють у викраденні криптовалюти на суму $500 тис.

Про це пише The Nation.

Повідомляється, що підозрюваних затримали в готелі Palm Inn після заяви 23-річного українця В’ячеслава Лейбова, який став жертвою пограбування.

Затримані за підозрою у пограбуванні / Фото: The Nation

Він повідомив поліції, що чоловіки в масках, що чекали його у туалеті, зв'язали його мотузками та кабелями, погрожуючи ножем і молотком, якщо він не переведе велику суму криптовалюти. Після переведення грошей вони прив'язали його до ліжка і залишили номер.

Постраждалого зв'язали мотузками та кабелями / The Nation

Серед затриманих — двоє українців, 19-річний Альфред Чернишук і 22-річний Руслан Мусалев, а також громадянин Вірменії та росіянин.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва поліція затримала двох чоловіків, які вчинили розбійний напад на будинок 52-річної жінки. Нападники проникли на територію її оселі і сховались у підвалі. Коли жінка вийшла з дому, один із злочинців вдарив її каменем по голові, а потім зв’язав.

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