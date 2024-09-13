Український легіон у Польщі: що відомо про формування нового військового підрозділу

Радослав Сікорський утримався від розкриття конкретних деталей, посилаючись на занепокоєння щодо потенційної загрози диверсій та саботажу з боку Росії.

Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обговорював зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою питання Українського легіону — військового підрозділу, який укомплектовуватимуть з громадян України, які проживають за кордоном.

Про перспективи формування цього підрозділу очільники зовнішньо політичних відомств України та Польщі розповіли під час спільної пресконференції.

За словами українського міністра закордонних справ, підготовчі заходи для формування Українського легіону перебувають на етапі фіналізації. Остаточна реалізація цього проєкту потребує певних практичних кроків з боку Міністерства оборони.

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“Оскільки це чутливе питання, то після того, як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину”, - зазначив Андрій Сибіга.

Очільник МЗС Польщі відзначив, що справа щодо створення Українського легіону просувається.

“Польща підтримує готовність підготувати український підрозділ на території своєї країни", - запевнив він.

При цьому Радослав Сікорський утримався від розкриття конкретних деталей, посилаючись на занепокоєння щодо потенційної загрози диверсій та саботажу з боку Росії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров звернувся із закликлм до всіх громадян України, які зараз перебувають у Європі, стати добровольцями і долучитися до лав Українського легіону.

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