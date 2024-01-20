Уряд РФ пропонує розірвати договір з Британією від 1956 року: про що йдеться

Уряд Російської Федерації вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію угоди з Великою Британією про рибальство, яку було укладено майже 70 років тому. Угода укладалася між СРСР та Британією, але продовжувала діяти, оскільки Росія оголосила себе правонаступницею Радянського Союзу.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, урядовий законопроєкт з'явився в електронній базі даних у суботу, 20 січня.

Згідно з договором, який було підписано у травні 1956 року, британським рибальським судам було дозволено промисел у певних зонах Баренцевого моря вздовж узбережжя Кольського півострова. Кораблям також дозволялося вільно плавати і ставати на якір у цих водах.

Російський уряд запропонував денонсувати документ у зв'язку з тим, що Велика Британія після російського вторгнення в Україну відмовилася від режиму найбільшого сприяння торгівлі з Росією.

Також читайте Країни Балтії збудують лінію оборонних бункерів уздовж кордону з Росією

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що угода має "переважно односторонню спрямованість", а його денонсація "не викличе серйозних зовнішньополітичних та економічних наслідків для Російської Федерації".

Урядова "Російська газета" при цьому зазначає , що ймовірний розрив угоди стане "унікальним у своєму роді", оскільки "раніше міжнародні угоди у сфері продовольства ще ніколи не були денонсовані".

У федерації рибальських організацій Великої Британії заявили, що рішення Москви ніяк не вплине на індустрію, оскільки британські рибалки останнім часом не ловлять рибу в тих місцях, про які йдеться в угоді. У британському уряді рішення російської влади назвали прикладом самоізоляції Росії.

Нагадаємо, британська поліція створила новий підрозділ для протидії загрозам, що походять від Китаю, Росії та Ірану. Там заявили, що дуже стурбовані ризиками напередодні національних виборів, які очікуються цього року.

Читайте також: