В Іспанії велика куля граду під час негоди вбила дворічну дівчинку

В Іспанії загинуло 20-місячне маля від удару величезною кульою граду під час сильного шторму.

Нещастя сталося у регіоні Каталонія. Дівчинку разом з батьками надворі застав сильний шторм.

Про це пише Sky News.

20-місячна дівчинка померла в лікарні від важкої травми голови. Град, який смертельно травмував дитину, був діаметром 10 см.

За даними місцевих ЗМІ, щонайменше 50 людей звернулися за медичною допомогою від травм після шторму. Пошкоджень зазнали також багато будівель іта автомобілів.

За інформацією місцевої влади, цей шторм був найсильнішим в Каталонії за останні 20 років.

Нагадаємо, студентка у місті Пенсакола, штат Флорида, вижила після того, як в неї влучила блискавка. Інцидент трапився, коли 18-річна Емма Егглер йшла до університету Західної Флориди.

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