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В Испании большой шар града во время непогоды убил двухлетнюю девочку

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В Испании большой шар града во время непогоды убил двухлетнюю девочку

Фото: twitter.com

В Испании погиб 20-месячный малыш от удара огромным шаром града во время сильного шторма.

Несчастье произошло в регионе Каталония. Девочку вместе с родителями на улице застал сильный шторм.

Об этом пишет Sky News.

20-месячная девочка скончалась в больнице от тяжелой травмы головы. Смертельно травмировавший ребенка град был диаметром 10 см.

По данным местных СМИ, по меньшей мере 50 человек обратились за медицинской помощью от травм после шторма. Повреждены также много зданий и автомобилей.

По информации местных властей, этот шторм был самым сильным в Каталонии за последние 20 лет.

Напомним, студентка в городе Пенсакола, штат Флорида, выжила после того, как в нее попала молния. Инцидент произошел, когда 18-летняя Эмма Эгглер шла в университет Западной Флориды.

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