В Італії зробили заяву щодо розміщення військ НАТО в Україні

Також там звернулися до Польщі та Франції.
Італія виступає проти розміщення західних військ в Україні.
Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю La Stampa.
Він каже, що такий крок "зітре шлях до дипломатії". Також Крозетто наголосив, що Франції та Польщі варто говорити лише про себе, а не від імені НАТО.
"Ввести війська до Києва означає зробити крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії. Немає сенсу наводити такий аргумент зараз після двох років війни", - сказав міністр.
Також він сказав, що перетворення Росії на військову економіку робить її більш оснащеною та гнучкою, ніж НАТО у військовому виробництві.
"Захід виявив, що має набагато менші виробничі потужності, ніж Росія, і йому потрібен час, щоб змінити тенденцію. Що стосується боєприпасів, то за рік ми вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні, але все одно нижчий за російський", - вважає він.
Утім, наголошує що не варто виключати інший можливий спосіб вирішення конфлікту, "активізуючи дипломатичні канали з більшою силою та наполегливістю".
Тим часом у Польщі зробили гучну заяву щодо військ НАТО в Україні.
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