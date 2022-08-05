В Сочі почалися переговори між Ердоганом та Путіним: про що говоритимуть президенти РФ та Туреччини

У п'ятницю, 5 серпня, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прилетів до Сочі, де розпочав переговори із російським колегою Володимиром Путіним.

Зазначається, турецький лідер Ердоган прибув до Сочі на один день.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

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За інформацією ЗМІ, під час перемовин президенти планують обговорити:

військово-технічне співробітництво,

роботу центру з вивезення зерна з України.

У ході розмови Ердоган заявив Путіну, що "Туреччина готова вивести відносини з Росією на якісно новий рівень за різними напрямками". Окрім цього, турецький лідер додав, що його країна придає важливості взаємодії з РФ у сфері боротьби з тероризмом.

"Важливими є також зв'язки з РФ в енергетичній сфері, у тому числі в контексті проєкту АЕС "Аккую", - цитують турецькі ЗМІ Ердогана.

Нагадаємо, російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Реджеп Ердоган тримає президента Росії Володимира Путіна "за яйця" одразу у трьох точках: Нагірному Карабаху, Лівії та Сирії.

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