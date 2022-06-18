В усьому винен Путін: Байден став героєм мемів після падіння з велосипеда

В усьому винен Путін: Байден став героєм мемів після падіння з велосипеда

У суботу, 18 червня, президент США Джо Байден під час прогулянки у Делавері впав з велосипеда. Американський лідер зупинився, щоб привітати своїх прихильників, але не втримав рівноваги та впав на спину і вдарився головою об асфальт.

Реакція користувачів соціальних мереж не заставила на себе довго чекати.

ТСН.ua зібрав найяскравіші меми з цього прикрого інциденту, котрий трапився із президентом США.

Багато із юзерів у падінні президента США звинуватили російського диктатора Володимира Путіна. Вони пожартували, що нібито Путін вставив палку у колеса велосипеда Байдена.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Звичайно, що користувачі Мережі пригадали прикрий випадок, коли лідер США тричі спіткнувся і впав під час підйому на президентський борт.

Pretty common occurence pic.twitter.com/Ur8YwwlXvy — Not A Biologist, But Machado’s The Man (@dvmin98) June 18, 2022

Нагадаємо, у суботу, 18 червня, із лідером США під час прогулянки стався прикрий іцидент. Джо Байден під час прогулянки у Делавері впав з велосипеда. На опублікованих кадрах видно, як Байден зі своєю дружиною Джилл в оточенні агентів їдуть по велосипедній доріжці біля їхнього будинку в Рехобот-Біч. В момент, коли Байден зупиняється, щоб привітати своїх прихильників, він раптово падає на спину та вдаряється головою об асфальт. На щастя, з президентом усе добре.

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