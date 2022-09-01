Вчені випадково виявили раніше невідому картину Ван Гога

Під час недавнього дослідження британські вчені відтворили прихований портрет двох оголених чоловіків, які борються, намальованих легендарним голландським художником Вінсентом Ван Гогом за 135 років після його створення.

Виявлений твір перебував під шаром іншого твору художника — квіткової картини. Ван Гог повторно використав полотно.

Про це пише Express.

Під час проєкту, який тривав 5 місяців, нейробіолог Ентоні Бурашед та фізик Джордж Канн відтворили картину у повному кольорі за допомогою тривимірних текстурованих мазків.

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"Зображення борців намальовано під "Натюрмортом з луговими квітами та трояндами", створеним у 1886-1887 роках олією на полотні розміром 10х80", — сказали експерти.

Вченим невідомо, чому Ван Гог зафарбував двох борців, оскільки художники зазвичай повторно використовують полотно для економії коштів, або тому, що вони незадоволені результатом.

Наразі картина перебуває у голландському музеї Креллер-Мюллер.

Раніше стало відомо, що фахівці Національної галереї Шотландії виявили на звороті картини Вінсента Ван Гога "Голова селянки" раніше невідомий автопортрет художника.

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