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Велика Британія заборонила ввозити до Росії фунти стерлінгів

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Велика Британія заборонила ввозити до Росії фунти стерлінгів

Фото: pixabay.com

Росія залишиться лише з рублями.

Іноземну валюти в країну-агресора не завозять ЄС та США, а тепер і Велика Британія.

Про це пише російський телеграм-канал Sota.

Як повідомляється, на територію Росії Велика Британія заборонила ввозити фунти стерлінгів. Крім того, в РФ не можна буде поставляти євро. Аналогічну заборону на ввіз іноземної валюти раніше зробили Європейський Союз та США.

Нагадаємо, що до Києва намагався в'їхати чоловік із повною машиною зброї.

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