Велика Британія заборонила ввозити до Росії фунти стерлінгів

Росія залишиться лише з рублями.
Іноземну валюти в країну-агресора не завозять ЄС та США, а тепер і Велика Британія.
Про це пише російський телеграм-канал Sota.
Як повідомляється, на територію Росії Велика Британія заборонила ввозити фунти стерлінгів. Крім того, в РФ не можна буде поставляти євро. Аналогічну заборону на ввіз іноземної валюти раніше зробили Європейський Союз та США.
Нагадаємо, що до Києва намагався в'їхати чоловік із повною машиною зброї.
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