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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Відставка Волтца: чим іще розлютив Трампа радник із нацбезпеки — WP

Президенту США не сподобалося, що Волтц обговорював з прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу можливість завдання удару по Ірану.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Волтц і Трамп

Ексрадник з нацбезпеки Майк Волтц та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Звільнений з посади радника з нацбезпеки Майк Волтц викликав невдоволення президента США Дональда Трампа не тільки скандалом із підключенням журналіста The Atlantic до секретного чату в Signal.

Як повідомляє The Washington Post, раніше він розгнівав господаря Білого дому переговорами з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

За словами двох неназваних співрозмовників видання, Волтц обговорював з Нетаньягу можливість завдання удару по Ірану напередодні зустрічі ізраїльського лідера з Трампом в Білому домі.

Як стверджує одне із джерел WP, Майк Волтц «хотів спрямувати політику в напрямку, який не влаштовував Трампа, оскільки США намагалися знайти дипломатичне рішення».

«Ця інформація дійшла до Трампа, і президент залишився нею незадоволений», — додав анонімний співрозмовник видання.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг у коментарі WP не розповів подробиць про причини звільнення Майка Волтца з посади радника з нацбезпеки, але наголосив, що «президент визначає порядок денний, а його адміністрація має реалізовувати цю політику, щоб усі рухалися в одному напрямку».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Майка Волтца. Його обов’язки тимчасово виконуватиме державний секретар США Марко Рубіо.

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