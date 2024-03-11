Викладач медичного коледжу вистрелив у свого студента під час іспиту: що сталося

Викладач медичного коледжу в Бангладеші вистрілив у ногу студенту під час палкої суперечки.

Про це пише Oddity Central.

Райхан Шаріф, викладач медколеджу в Сіраджганджі, що на північному заході країни, був відсторонений від роботи через два дні після того, як він нібито поранив студента в аудиторії.

Місцеві ЗМІ повідомили, що інцидент стався 4 березня, коли доктор Шаріф проводив усний іспит. У якийсь момент він вступив у суперечку з 23-річним студентом Арафатом Аміном Томалем, витягнув пістолет і вистрілив йому в праве коліно. На щастя для Арафата, куля влучила в мобільний телефон, який був у нього в кишені, і запобіг потенційно небезпечному для життя пораненню, але він все одно опинився в лікарні, де йому довелося зробити операцію на нозі.

Газета Dhaka Tribune повідомляє, що під час стрілянини в аудиторії було 45 студентів, багато з яких кинулися на допомогу своєму колезі, зачинивши Шаріфа в кімнаті до прибуття поліції. Він був взятий під варту, і поліція вилучила пістолет, а також другий пістолет, 81 кулю, чотири магазини, два ножі і 10 кинджалів, які були знайдені в сумці викладача.

У заяві поліції зазначено, що Райхан Шаріф був відомий тим, що приносив до навчального закладу вогнепальну зброю, яку часто демонстрував учням під час уроків.

Новина спричинила обурення в Бангладеші. Зокрема, студенти коледжу вийшли на акцію протесту, вимагаючи більш суворого покарання і негайного звільнення викладача.

Райхан залишається під вартою, а поліція заявила, що спеціальному комітету доручено розслідувати обставини інциденту.

Нагадаємо, школярів роками змушували облизувати чужі ноги "заради благодійності". Учні майже плакали через необхідність брати участь або платити.

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