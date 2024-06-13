Військові РФ відкрили вогонь по росіянах у прикордонному з Україною селі: мапа

Російські військовослужбовці відкрили вогонь по мирних мешканцях у прикордонному з Україною селі Брянської області, бо вони не зупинилися на КПП. Двох людей госпіталізовано.

Про це повідомляє ASTRA із посиланням на свої джерела.

"Рано вранці 12 червня в прикордонному селі Любичани російські військовослужбовці відкрили вогонь по автомобілю Volkswagen Passat з російськими номерами, – повідомили джерела ASTRA. – Інцидент стався на КПП, де автомобіль не зупинився. Внаслідок стрілянини двох мирних мешканців, які перебували у машині, з різними пораненнями було госпіталізовано до лікарні".

Село Любичани на Брянщині / Фото: ASTRA

Нагадаємо, у Мережі показали, як російські військові поводяться зі своїми побратимами після ударів ЗСУ. Як то кажуть, "своїх не кидають", але є нюанс. Якщо "свій" може пересуватися сам, то не кидають. А якщо ні — то навіть дуже кидають.

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