Влада США схвалила продаж Фінляндії ракет на пів мільярда доларів

Державний департамент США схвалив можливий продаж американських керованих ракет GMLRS та пов'язаного з ними устаткування на $535 млн для Фінляндії.

Про це повідомляє CNN.

У заяві Міністерства оборони США вказується, що продаж зброю для фінської армії буде відповідати цілям у забезпеченні національної безпеки, тому що це допоможе зміцнити обороноздатність партнера, який довів свою надійність і відіграє важливу роль у підтримці стабільності на європейському континенті.

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"Для інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії розвивати та підтримувати потужний потенціал самооборони", - йдеться у заяві Пентагона.

У відомстві додали, що зміцнення оборони Фінляндії відіграє важливу роль для стримування через ситуацію з безпекою, яка погіршилась.

Про відповідне рішення американської влади вже повідомили Конгрес, законодавчий орган має схвалити потенційну угоду протягом 30 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що від лютого 2022 року контингент НАТО біля кордонів Росії збільшився у два з половиною рази - до 30 тисяч осіб.

Також ми інформували, що США засуджують чергові запуски Північною Кореєю балістичних ракет поруч з Республікою Корея та пообіцяли застосувати всі засоби, щоб забезпечити безпеку своїх союзників у регіоні.