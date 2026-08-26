Власний острів за сім кілометрів від Венеції виставили на продаж: скільки просять за фортецю

Неподалік від Венеції виставили на продаж приватний острів Креван / © Bild

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Неподалік від Венеції виставили на продаж приватний острів Креван із переобладнаним наполеонівським фортом. Початкова ціна об’єкта становить 5,5 млн євро.

Про це розповідає Bild.

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Острів розташований приблизно за сім кілометрів від Венеції. За словами агента з нерухомості, звідти відкривається панорамний вид на місто, а дістатися до нього можна човном.

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Головний об’єкт на острові — колишня фортеця площею 215 квадратних метрів. Її масштабну реконструкцію розпочали 1996 року. Нині будівля має водопровід, електрику, опалення та кондиціонування.

Неподалік від Венеції виставили на продаж приватний острів Креван. / © Bild

© Bild

Новий власник також зможе розширити споруду та збільшити житлову площу.

Від фортеці до приватного острова

Форт звели у XIX столітті, коли регіон перебував під французьким контролем. Тоді у Венеційській лагуні побудували кілька невеликих оборонних споруд.

Згодом острів перейшов під контроль Австрії, а пізніше став частиною Королівства Італія. У приватній власності він перебуває лише із середини XX століття. Хто володіє ним зараз, не повідомляється.

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Це не перший приватний острів у Венеційській лагуні, який виставляють на продаж. У червні цього року острів Санта-Крістіна пропонували придбати за 24,2 млн євро.

На цьому тлі стартова ціна Кревана у 5,5 млн євро виглядає значно скромніше.

Нагадаємо, у Великій Британії виставили на продаж невеликий острів, вартість якого лише трохи перевищує середню ціну житла в країні. Незвична пропозиція вже викликала значний інтерес серед потенційних покупців.

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