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Власний острів за сім кілометрів від Венеції виставили на продаж: скільки просять за фортецю
Поблизу Венеції продають приватний острів Креван із переобладнаним наполеонівським фортом. За об’єкт просять від 5,5 млн євро.
Неподалік від Венеції виставили на продаж приватний острів Креван із переобладнаним наполеонівським фортом. Початкова ціна об’єкта становить 5,5 млн євро.
Про це розповідає Bild.
Острів розташований приблизно за сім кілометрів від Венеції. За словами агента з нерухомості, звідти відкривається панорамний вид на місто, а дістатися до нього можна човном.
Головний об’єкт на острові — колишня фортеця площею 215 квадратних метрів. Її масштабну реконструкцію розпочали 1996 року. Нині будівля має водопровід, електрику, опалення та кондиціонування.
Новий власник також зможе розширити споруду та збільшити житлову площу.
Від фортеці до приватного острова
Форт звели у XIX столітті, коли регіон перебував під французьким контролем. Тоді у Венеційській лагуні побудували кілька невеликих оборонних споруд.
Згодом острів перейшов під контроль Австрії, а пізніше став частиною Королівства Італія. У приватній власності він перебуває лише із середини XX століття. Хто володіє ним зараз, не повідомляється.
Це не перший приватний острів у Венеційській лагуні, який виставляють на продаж. У червні цього року острів Санта-Крістіна пропонували придбати за 24,2 млн євро.
На цьому тлі стартова ціна Кревана у 5,5 млн євро виглядає значно скромніше.
Нагадаємо, у Великій Британії виставили на продаж невеликий острів, вартість якого лише трохи перевищує середню ціну житла в країні. Незвична пропозиція вже викликала значний інтерес серед потенційних покупців.