"Є 3-4 роки на підготовку": очільник МЗС Естонії про загрозу нападу РФ

Росія через "три-чотири роки" може підготувати "тест для НАТО".

НАТО має близько трьох-чотирьох років для зміцнення своєї оборони, перш ніж Росія вирішить випробувати Альянс.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкн на пресконференції під час візиту до Варшави.

За його словами, російська військова машина запущена на повну потужність.

"Естонія не розглядає Росію як негайну загрозу для себе і інших країн Балтії, Литви і Латвії, тому що наразі Москва зайнята повномасштабним вторгненням в Україну", - мовиться у повідомленні.

За даними естонського уряду, Росії може знадобитися "три-чотири роки", щоб підготувати "тест для НАТО". Серед країн, які під загрозою - Естонія, Литва і Латвія.

Наголосив на важливості збереження сильної підтримки України і очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Також низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Додамо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав не легковажити погрозами російського диктатора на адресу країн Альянсу.

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