Захід ніколи не визнає незаконне приєднання українських територій до РФ - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Захід ніколи не визнає так звані "референдуми" про приєднання українських території до РФ.

Шольц також заявив, що за продовольчу кризу у світі несе відповідальність Росія, ніхто інший.

Про це канцлер сказав під час виступу на другому саміті Кримської платформи у вівторок, 23 серпня.

Він також додав, що Німеччина та Канада узгодили новий пакет військової допомоги Україні. Окрім цього, німецький уряд продовжуватиме фінансову допомогу Україні.

"Ми даємо новий пакет, який включає також деякі системи протиповітряної оборони. Ми продовжуємо допомагати у відновленні України. Наш ринок праці і надалі відкритий для всіх, хто був змушений тікати від російського терору", – уточнив канцлер.

Як повідомляли раніше, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок поінформувала під час брифінгу 23 серпня, що Німеччина планує найближчими тижнями передати Україні новітні системи ППО IRIS-T SLM.

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