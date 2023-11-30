"Запитати зможе навіть Зеленський": Путін таки проведе "пряму лінію з народом"

Російський диктатор Володимир Путін цьогоріч наважився провести "пряму лінію з народом", однак і тут запровадять цензуру.

Російський диктатор Володимир Путін цього року проведе "пряму лінію з народом" та велику пресконференцію. Однак і тут питання збираються "фільтрувати".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Пряму лінію" та пресконференцію анонсував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Путін поспілкується із пресою та росіянами 14 грудня.

За його словами, "навіть Зеленський зможе поставити питання Путіну під час прямої лінії". Він переконує, що запитати будь-що у диктатора можна через сайт чи кол-центр можна з будь-якої точки світу. Водночас він не став уточнювати, що питання будуть ретельно фільтрувати.

Так, зокрема, у РФ вже створено "бойову групу", яка відкидатиме питання, що "сіять паніку і не мають стосунку до реальності". Водночас керівник виконавчого комітету Загальноросійського народного фронту Михайло Кузнєцов каже, що "бойову групу" створено, щоб боротися з фейками і втручанням опонентів".

За словами Кузнєцова, Путін з наданого йому списку сам обиратиме питання, на які буде відповідатиме.

Зазначимо, що російський диктатор Путін знову йтиме у президенти, і це дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року. Радники російського диктатора вже готуються до його передвиборчої кампанії.

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