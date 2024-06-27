Зеленський на Єврораді заявив про майбутнє Білорусі

Зеленський переконаний, що білоруси – це європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому.

Білорусь після звільнення від російської де-факто окупації має право вступити до ЄС.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті голів Європейського Союзу в Брюсселі.

"Кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Це стосується і України, і Молдови, і народів балканських країн. Я впевнений, настане час і для Грузії. І я переконаний, що будуть рішення щодо Білорусі, адже це також європейський народ, який у майбутньому має бути частиною об'єднаної Європи", – сказав глава держави.

Зеленський подякував європейській спільноті, що ЄС схвалив переговорні рамки для України, і що переговори щодо вступу нашої країни вже розпочалися.

"Це історичний вибір Європи", – наголосив президент.

Він додав, що Україна вже провела першу міжурядову конференцію з ЄС та сподівається, що наступні кроки не відкладатимуться.

На завершення Зеленський резюмував, що Європа довела свою ефективність.

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ТЕРМІНОВО! Заява Зеленського з Брюсселю

Нагадаємо, 25 червня Європейський Союз розпочав офіційні переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Президент Володимир Зеленський прокоментував цю подію і назвав цей день історичним.

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