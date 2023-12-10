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Зеленський поспілкувався з Орбаном під час церемонії інавгурації президента Аргентини

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Зеленський поспілкувався з Орбаном під час церемонії інавгурації президента Аргентини

Зеленський та Орбан в Аргентині Фото: УП

Орбан та Зеленський зустрілися у парламенті в ложі для гостей.

Глава України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині під час церемонії інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея в Національному конгресі в Буенос-Айресі.

Про це свідчить відео на YouTube каналі сенату Аргентини.

Орбан та Зеленський поговорили в аргентинському парламенті у ложі для гостей.

В Офісі президента поки не прокоментували деталі зустрічі Зеленського та Орбана. 

Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі. Лідери України та Франції обговорили фронт, військову допомогу, євроінтеграцію, "зерновий коридор" та наступний оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць ЗСУ.  

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Дата публікації
Перегляди
2139
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