Зеленський поспілкувався з Орбаном під час церемонії інавгурації президента Аргентини

Орбан та Зеленський зустрілися у парламенті в ложі для гостей.

Глава України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині під час церемонії інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея в Національному конгресі в Буенос-Айресі.

Про це свідчить відео на YouTube каналі сенату Аргентини.

Орбан та Зеленський поговорили в аргентинському парламенті у ложі для гостей.

В Офісі президента поки не прокоментували деталі зустрічі Зеленського та Орбана.

Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі. Лідери України та Франції обговорили фронт, військову допомогу, євроінтеграцію, "зерновий коридор" та наступний оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць ЗСУ.

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