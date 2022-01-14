Зеленський призначив нового посла в Литві: хто ним став

Петро Бешта - дипломат, генеральний директор політичного директорату МЗС України.
Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла в Литовській Республіці. Ним став Петро Бешта.
Відповідний указ №13 з'явився на сайті Офісу президента 14 січня.
"Призначити Бешту Петра Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці", - йдеться в указі президента від 14 січня.
За відкритими даними, Петро Бешта - дипломат, генеральний директор політичного директорату Міністерства закордонних справ України, секретар організаційного комітету саміту Кримської платформи.
Нагадаємо, раніше президент підписав укази, якими призначив послів України у Нідерландах, Сербії, у Республіці Мальта, Брунеї Даруссаламі та В'єтнамі.
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