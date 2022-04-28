Журнал Time присвятив обкладинку президенту України Володимиру Зеленському

Статтю "Всередині світу Зеленського" написав журналіст Саймон Шустер, який два тижні в квітні перебував на Банковій, спілкувався з президентом та його оточенням.

Президент України Володимир Зеленський став обличчям з обкладинки найближчого номеру американсього журналу Time.

У випуску – велике інтерв’ю Зеленського та репортаж про життя Офісу президента після початку війни. Матеріал підготував Саймон Шустер, а фотографії зробив Олександр Чекменьов.

"Нова обкладинка TIME: Протягом двох тижнів у квітні Саймон Шустер заходив до будинку Володимира Зеленського, щоб подивитися, як український президент та його головні радники переживають війну", - написали у виданні про нову обкладинку.

"Моє прохання стосувалося не просто можливості поставити запитання президенту. Я хотів побачити війну так, як він і його команда. Протягом двох тижнів у квітні мені дозволили це зробити у резиденції на Банковій, стежити за їхнім розпорядком і крутитися в кабінетах, де вони зараз живуть і працюють", - написав журналіст.

Він також додав, що бачить мету Зеленського в тому, щоби весь вільний світ переживав цю війну так, як це переживає Україна. Це питання власного виживання для міжнародної спільноти

"Гадаю, йому це вдається", - сказав Саймон Шустер.

Нагадаємо, що раніше обкладинкою підтримав Україну також польський Vogue. Квітневий випуск видання вийшов з ілюстрацією Олени Ємчук – фешнфотографки та художниці.

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