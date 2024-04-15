Зміни для українських біженців у Польщі: що варто знати

У Польщі на українців очікують зміни. Зокрема, в уряді підготували законопроєкт щодо правил перебування біженців, які мають запровадити від 1 липня.

Що зміниться для українців у Польщі, передає uapl.info.

Відновлення ідентифікаційного номера

Серед основних змін – новий порядок отримання, використання та відновлення ідентифікаційного номера PESEL UKR для біженців у Польщі.

Згідно з законопроєктом, українці, які прибуватимуть до Польщі для отримання тимчасового захисту, повинні будуть отримати PESEL UKR "одразу після прибуття".

Крім того, обмежать перелік документів, із яким можна буде отримати статус захисту. Від 1 липня 2024 року PESEL UKR видаватимуть лише на підставі дійсного закордонного паспорта громадянина України.

Відбитки пальців

В уряді Польщі пропонують при оформленні PESEL UKR збирати відбитки пальців у всіх українців віком від 6 років. Процедура пов’язана з можливістю отримати посвідку на тимчасове проживання (карти побиту).

"Під час оформлення карти побиту відбитки пальців українських громадян будуть автоматично перенесені з реєстру громадян України. А це ймовірно, спростить процес видачі нових документів", - йдеться у повідомленні.

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Дані українців у польському реєстрі PESEL планується доповнювати зразком підпису. Це стосуватиметься українських підлітків у Польщі, яким на дату отримання PESEL UKR не виповнилось 12 років і зразок підпису не вимагався, а при поданні заяви на отримання карти побиту вони вже досягли цього віку.

Оновлення даних в реєстрі PESEL

Через те, що багато біженців отримали PESEL UKR не на підставі закордонного паспорта, українцям треба буде актуалізувати свої дані в місцевих адміністраціях.

Вимога дозволить українцям отримати можливість отримання біженцями посвідки на тимчасове перебування. При поданні документів на отримання карти побиту в Польщі враховуються виключно дані із дійсних закордонних паспортів.

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Доведеться оновити дані в польському реєстрі PESEL від 1 липня 2024 року й українським громадянам, які отримали статус на підставі українського паспортного документа, який на момент присвоєння номера PESEL був недійсним або термін дії якого закінчився.

Додамо, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за зволікання з допомогою Україні, наголосивши, що державі вже бракує ракет до ППО і це може означати велику хвилю біженців.

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