На Заході підрахували, на скільки Україні вистачить снарядів – Spiegel

За інформацією видання, Німеччина веде таємні перемовини з Індією, щоб отримати снаряди для України.

Власні запаси боєприпасів України можуть закінчитися до червня, а можливо, і раніше.

Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на дані західних спецслужб.

У статті зазначається, що Німеччина шукає у всьому світі боєприпаси для української армії, адже "час працює проти європейських союзників України".

За даними видання, представники Німеччини нібито ведуть таємні переговори з Індією щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. В Індії зберігаються кілька сотень тисяч боєприпасів, однак Берлін тримає перемовини у таємниці, і веде їх через посередників. Все – через позицію Індії, яка бажає зберегти дружні стосунки з Росією.

Журналісти зазначають, що подібні угоди щодо боєприпасів для України можливі і з країнами арабського світу. Деякі з них мають великі запаси. На думку експертів, з якими розмовляли журналісти, на Балканах і в Африці також є держави, які мають запаси снарядів або можуть виробляти боєприпаси, необхідні Україні.