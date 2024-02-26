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На Заході підрахували, на скільки Україні вистачить снарядів – Spiegel

На Заході підрахували, на скільки Україні вистачить снарядів – Spiegel

Колаж. Снаряди

За інформацією видання, Німеччина веде таємні перемовини з Індією, щоб отримати снаряди для України.

Власні запаси боєприпасів України можуть закінчитися до червня, а можливо, і раніше.

Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на дані західних спецслужб.

У статті зазначається, що Німеччина шукає у всьому світі боєприпаси для української армії, адже "час працює проти європейських союзників України".

За даними видання, представники Німеччини нібито ведуть таємні переговори з Індією щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. В Індії зберігаються кілька сотень тисяч боєприпасів, однак Берлін тримає перемовини у таємниці, і веде їх через посередників. Все – через позицію Індії, яка бажає зберегти дружні стосунки з Росією.

Журналісти зазначають, що подібні угоди щодо боєприпасів для України можливі і з країнами арабського світу. Деякі з них мають великі запаси. На думку експертів, з якими розмовляли журналісти, на Балканах і в Африці також є держави, які мають запаси снарядів або можуть виробляти боєприпаси, необхідні Україні.

Німеччина веде таємні переговори з Індією. Про що домовляються?

Німеччина веде таємні переговори з Індією. Про що домовляються?

Нагадаємо, що на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України до 800 000 снарядів стандартного калібру НАТО і снарядів радянських калібрів з невідомих країн, що не входять до НАТО. Але ці снаряди треба оплатити.

За інформацією західних ЗМІ, Канада збирається допомогти фінансувати масові поставки боєприпасів в Україну.

Також повідомлялося, що Євросоюз обіцяє Україні до 2 млн снарядів щорічно на потреби ЗСУ.

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