На Заході підрахували, на скільки Україні вистачить снарядів – Spiegel

За інформацією видання, Німеччина веде таємні перемовини з Індією, щоб отримати снаряди для України.
Власні запаси боєприпасів України можуть закінчитися до червня, а можливо, і раніше.
Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на дані західних спецслужб.
У статті зазначається, що Німеччина шукає у всьому світі боєприпаси для української армії, адже "час працює проти європейських союзників України".
За даними видання, представники Німеччини нібито ведуть таємні переговори з Індією щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. В Індії зберігаються кілька сотень тисяч боєприпасів, однак Берлін тримає перемовини у таємниці, і веде їх через посередників. Все – через позицію Індії, яка бажає зберегти дружні стосунки з Росією.
Журналісти зазначають, що подібні угоди щодо боєприпасів для України можливі і з країнами арабського світу. Деякі з них мають великі запаси. На думку експертів, з якими розмовляли журналісти, на Балканах і в Африці також є держави, які мають запаси снарядів або можуть виробляти боєприпаси, необхідні Україні.
Нагадаємо, що на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України до 800 000 снарядів стандартного калібру НАТО і снарядів радянських калібрів з невідомих країн, що не входять до НАТО. Але ці снаряди треба оплатити.
За інформацією західних ЗМІ, Канада збирається допомогти фінансувати масові поставки боєприпасів в Україну.
Також повідомлялося, що Євросоюз обіцяє Україні до 2 млн снарядів щорічно на потреби ЗСУ.