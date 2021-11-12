Греція вирішила пускати українських туристів: умови в'їзду

Наразі для громадян України відкритими є 14 країн ЄС.

Греція зберегла відкриті кордони для українських туристів.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше", - написав очільник МЗС України.

Зазначається, що під час в'їзду до Греції обов'язково треба заповнювати спеціальну форму PLF (бланк локації пасажира заповнюється на кожну особу окремо) за 24 години до перетину кордону (travel.gov.gr).

Також потрібно надати один з документів:

сертифікат про щеплення із зазначенням інформації, що минуло 14 днів від часу повної вакцинації проти COVID-19, щодо кількості отриманих доз та дати проведення щеплення (також від 5 липня для внутрішнього переміщення між островами паромом або літаком). Вакцини, які визнає країна: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm та інші;

негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не раніше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію);

негативний результат лабораторного тесту на антиген (швидкий тест), який необхідно зробити не раніше ніж за 48 годин до прибуття. Зазначена вимога також застосовується з 5 липня для внутрішнього переміщення між островами паромом або літаком);

надати довідку (сертифікат) про перенесену коронавірусну хворобу SARS-CoV-2, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 180 днів після нього.

Крім того, пасажири також можуть мати при собі в цифровій або надрукованій формі європейський цифровий COVID-сертифікат, а також цифрові сертифікати третіх країн, зокрема і у застосунку "Дія" з QR-кодом з інформацією про вакцинацію або результат останнього тесту – експрес-тест (48 годин) або ПЛР-тест (72 години). Водночас кожному громадянину під час в'їзду до Греції, незалежно від наявності вищевказаних свідоцтв, буде проведено експрес-тестування на COVID-19. У разі відмови громадянина від проходження тесту компетентні органи мають право заборонити в'їзд у країну.

Усі умови в'їзду до країн ЄС та світу читайте за посиланням.

Таким чином, станом на 12 листопада для українців відкритими є 14 країн ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Ірландія, Швеція, Франція, Словаччина, Іспанія та Греція.

Нагадаємо, Європейський союз 9 листопада офіційно виключив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19. Однак в МЗС запевнили, що це не призведе до тотального закриття кордонів. 9 листопада Кулеба також заявив, що Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців.

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