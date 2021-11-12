Греция решила пускать украинских туристов: условия въезда

В настоящее время для граждан Украины открыты 14 стран ЕС.

Греция сохранила открытые границы для украинских туристов.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Еще одна страна ЕС, Греция, осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать к ней при тех же условиях, что и раньше", — написал глава МИД Украины.

Отмечается, что при въезде в Грецию обязательно нужно заполнять специальную форму PLF (бланк локации пассажира заполняется на каждого человека отдельно) за 24 часа до пересечения границы (travel.gov.gr).

Также нужно предоставить один из документов:

сертификат о прививке с указанием информации, что прошло 14 дней со времени полной вакцинации против COVID-19, о количестве полученных доз и дате проведения прививки (также с 5 июля для внутреннего перемещения между островами паромом или самолетом). Вакцины, которые признает страна: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm и другие;

отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный не ранее чем за 72 часа (считая со времени взятия забора до прибытия на пункт пропуска в Грецию);

отрицательный результат лабораторного теста на антиген (быстрый тест), который необходимо совершить не ранее чем за 48 часов до прибытия. Указанное требование также применяется с 5 июля для внутреннего перемещения между островами паромом или самолетом);

предоставить справку (сертификат) о перенесенной коронавирусной болезни SARS-CoV-2, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста и действующей в течение 180 дней после него.

Кроме того, пассажиры также могут иметь при себе в цифровой или напечатанной форме европейский цифровой COVID-сертификат, а также цифровые сертификаты третьих стран, в том числе и в приложении "Дия" с QR-кодом с информацией о вакцинации или результате последнего теста — экспресс-тест (48 часов) или ПЦР-тест (72 часа). В то же время, каждому гражданину во время въезда в Грецию, независимо от наличия вышеуказанных свидетельств, будет проведен экспресс-тест на COVID-19. В случае отказа гражданина от тестирования компетентные органы имеют право запретить въезд в страну.

Все условия въезда в страны ЕС и мира читайте по ссылке.

Таким образом, по состоянию на 12 ноября для украинцев открыты 14 стран ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Кипр, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Ирландия, Швеция, Франция, Словакия, Испания и Греция.

Напомним, Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Однако в МИД заверили, что это не приведет к тотальному закрытию границ. 9 ноября Кулеба также заявил, что Кипр стал первой страной Евросоюза, сохранившей возможность въезда для украинцев.

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