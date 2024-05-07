Будівельники влаштували на висоті масову бійку – відео

На будівельному майданчику в Мексиці спалахнула величезна бійка між робітниками-суперниками.

Про це повідомляє NTK.

У химерному кліпі показано двох чоловіків у чорних кепках, на яких, вочевидь, нападає група в куртках зі світловідбивальними елементами.

Будівельники наносять удари кулаками і розмахують палицями на верхньому поверсі будівлі, що зводиться. Двоє чоловіків тримаються за колону арматурних металевих прутів, намагаючись ухилитися від ударів своїх розлючених колег.

Бійка продовжується на першому поверсі, коли двоє чоловіків, до яких приєднався ще один, тримаються на безпечній відстані від будівельника, якого стримують двоє колег. Іншого чоловіка в бежевому вбранні також відтягують його колеги, але він швидко розвертається і біжить на трійцю. Група знову починає бійку, перш ніж напруга швидко спадає, і двох чоловіків виводять з будівельного майданчика.

У Мережі юзери активно обговорюють побачене:

Вони лише будують фундамент свого робочого середовища

Але ж усі пройшли курс "Безпечна робота на висоті"

Якби я побачив таке в свій перший день на роботі, я б пішов

Триматися за арматуру однією рукою, а іншою боротися, така майстерність!

Це було дуже небезпечно

Нагадаємо, на Волині сталася бійка між переселенцями та місцевими. Правоохоронці виявили відео конфлікту у соцмережах та навідалися на місце інциденту.

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