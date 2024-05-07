Строители устроили на высоте массовую драку – видео

На строительной площадке в Мексике вспыхнула огромная драка между соперниками.

Об этом сообщает NTK.

В причудливом клипе показаны двое мужчин в черных кепках, на которых, очевидно, нападает группа в куртках со светоотражающими элементами.

Строители наносят удары кулаками и размахивают палками на верхнем этаже возводимого здания. Двое мужчин держатся за колонну арматурных металлических прутьев, пытаясь уклониться от ударов своих разъяренных коллег.

Драка продолжается на первом этаже, когда двое мужчин, к которым присоединился еще один, держатся на безопасном расстоянии от строителя, которого сдерживают двое коллег. Другого мужчину в бежевом наряде тоже оттягивают его коллеги, но он быстро разворачивается и бежит на троицу. Группа снова начинает драку, прежде чем напряжение быстро спадает, и двух мужчин выводят со строительной площадки.

В Сети пользователи активно обсуждают увиденное:

Они только строят фундамент своей рабочей среды

Но ведь все прошли курс "Безопасная работа на высоте"

Если бы я увидел такое в свой первый день на работе, я бы ушел

Держаться за арматуру одной рукой, а другой бороться, такое мастерство!

Это было очень опасно

Напомним, на Волыни произошла драка между переселенцами и местными. Правоохранители обнаружили видео конфликта в соцсетях и посетили место инцидента.

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