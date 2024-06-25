Чи будуть бої у Криму: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Переможниця "Битви екстрасенсів", відома тарологиня та волонтерка Яна Пасинкова передбачає, що у Криму будуть бойові дії.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зауважила, що бойові дії у Криму можуть початись ще наприкінці 2024 року.

"Однозначно будуть. Починаючи від серпня місяця", - пояснила тарологиня Яна Пасинкова.

Більше інформації Яна Пасинкова не повідомила.

Нагадаємо, тарологиня Яна Пасинкова попередила українців про нову зброю, яку хоче застосувати Росія проти України.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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