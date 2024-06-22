Чи готовий Путін до мирних переговорів: передбачення тарологині

Російський диктатор Путін може бути готовим до мирних переговорів, коли почне боятись, що російська окупаційна армія зазнає поразки на фронті.

Про це у коментарі ютуб-каналу "Мій світ" сказала Відаюча Ма Ірина, тарологиня та астрологиня.

Тарологиня зазначила, що Путін готовий домовлятись, але водночас він шукає вигоду для себе.

"Він шукає вигоду для себе. І причому - не розтягувати у часі. Але карти кажуть - він домовлятиметься. Це буде розтягнуто в часі, але в голові у нього це вже є", - сказала Відаюча Ма Ірина.

Тарологиня зазначила, що стимулювати Путіна до перемовин зможуть перемоги ЗСУ на фронті.

"Він бачить, що у нас великий військовий натиск. І йде до того, що ми можемо відвойовувати території. У Росії є страхи, що в них може все піти в інший бік", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, ясновидець передбачив, чи поверне Україна всі окуповані території.

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