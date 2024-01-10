Найскладнішою була друга ніч: чоловік бив боксерську грушу 55 годин 15 хвилин поспіль

42-річний майстер бойових мистецтв з Індії побив світовий рекорд Гіннеса, провівши 55 годин 15 хвилин, завдаючи ударів по боксерській груші.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Згідно з правилами, Сідху Кшетрі повинен був завдавати принаймні одного удару кожні 2 секунди, і щогодини йому дозволялася 5-хвилинна перерва, які йому було дозволено накопичувати для більш тривалих перерв.

"Я займаюся бойовими мистецтвами останні 25 років", - розповів Кшетрі. "Я зацікавлений у тому, щоб зробити свій внесок у розвиток своєї країни, тому я вирішив спробувати встановити світовий рекорд".

Сідху Кшетрі / Фото: guinnessworldrecords.com

Кшетрі побив попередній рекорд на 5 хвилин.

"Біль почався приблизно через 20 годин", - поділився він. "Тоді я нагадав собі, що це було випробування моїх меж. Я вірив, що якщо я залишуся емоційно сильним, я зможу перетерпіти біль. Найскладнішою фазою була друга ніч, приблизно через 30 годин, оскільки це був безперервний період без сну. Перетерпіти це було важко, але підтримка з боку моїх друзів та сім'ї дозволяли мені розширити свої можливості. Хоча я не думав зупинятися, я продовжував говорити собі: "Ще одна година".

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Сідху витратив шість місяців на підготовку до цієї рекордної спроби, тренуючись по вісім годин щодня. Його розпорядок дня містив чотиригодинне тренування від 4 до 8 ранку, а потім ще одне увечері.

"Найскладнішим аспектом була психологічна підготовка", - сказав Сідху. "Для цієї спроби мені довелося бути морально та фізично сильним".

Нагадаємо, жінка з найгучнішим свистом носом може створювати химерні мелодії. Вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

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