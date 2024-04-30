Дівчинка поскаржилася батькам на "монстрів" у кімнаті: знахідка шокувала усіх

У США, Північна Кароліна, трирічна Сейлор Клас поскаржилася батькам на "монстрів у стіні". Попри те, що сперше, батьки сприйняли це просто за багату дитячу уяву, "монстри" таки були.

Про це пише ВВС.

Як виявилося, в дитячій жили тисячі бджіл.

Самі ж батьки спершу були переконані, що це всього лише результат перегляду фільму Pixar "Корпорація монстрів". Вони навіть дали їй "спрей від монстрів" у вигляді пляшки з водою, але вони нікуди не зникли.

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Згодом мати дівчинки, помітила дзижчання над її кімнатою і виявила, що це бджоли. Після звернення до компанії з боротьби зі шкідниками вони дізналися, що це медоносні бджоли — захищений вид у США.

Бджоляр помітив, що бджоли збираються прямо над кімнатою Сейлор, відколупав шматок стіни і знайшов вулик.

"Вони просто вихлюпнулися, як із фільму жахів", — сказала мати дівчинки Массіс Клас.

Бджоляру вдалося зібрати бджіл зі стіни та переселити їх у бджолинний притулок. Загалом він витягнув близько 60 000 бджіл і 45 кг стільників.

Загалом бджоли завдали шкоди на понад 20 000 доларів електропроводці будинку, але страховка не покриває цей вид пошкоджень.

Нагадаємо, японець, якому подобається жити в образі собаки, нещодавно представив новий гіперреалістичний костюм пса.

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