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Трамп вимагає від Європи "збільшити розмір підтримки України до американського"

Трамп вимагає від Європи "збільшити розмір підтримки України до американського"

Експрезидент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що війна "значно більше вплинула на європейські країни, ніж на США".

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна збільшити розмір допомоги України до американського рівня.

Про це він сказав в інтерв’ю журналу Time.

"Я не даватиму (гроші Україні – ред.), якщо Європа не почне зрівнювати рахунок (виділеної допомоги – ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити?" - сказав Трамп.

За його словами, війна в Україні значно більше вплинула на Європу, ніж на США.

"На них (європейців – ред.) набагато більше вплинула (ця війна – ред.). Між нами існує океан. Між ними (Європою та Україною – ред.) цього немає", - додав він.

Водночас журналісти Time вказують, що країни ЄС також надали Україні вже понад 100 мільярдів американських доларів допомоги з початку російсько-української війни.

Нагадаємо, оглядач The Washington Post Макс Бут завив, що Європа та Азія мають готуватися до ймовірного президентства Трампа та відходу США. За його словами, союзники США з Європи та Азії зроблять серйозну помилку, якщо сприймуть ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на 61 млрд як сигнал про те, що їм не потрібно домагатися більшої стратегічної автономії.

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