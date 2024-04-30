Девочка пожаловалась родителям на "монстров" в комнате: находка шокировала всех

В США, Северная Каролина, трехлетняя Сейлор Клас пожаловалась родителям на " монстров в стене". Несмотря на то, что сначала родители восприняли это просто за богатое детское воображение, "монстры" все же были.

Об этом пишет BBC.

Как оказалось, в детской жили тысячи пчел.

Сами же родители сначала были убеждены, что это всего лишь результат просмотра фильма Pixar "Корпорация монстров". Они даже дали ей "спрей от монстров" в виде бутылки с водой, но они никуда не исчезли.

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Впоследствии мать девочки заметила жужжание над ее комнатой и обнаружила, что это пчелы. После обращения в компанию по борьбе с вредителями они узнали, что это медоносные пчелы – защищенный вид в США.

Пчеловод заметил, что пчелы собираются прямо над комнатой Сейлор, отковырял кусок стены и нашел улей.

"Они просто выплеснулись, как из фильма ужасов ", — сказала мать девочки Массис Класс.

Пчеловоду удалось собрать пчел со стены и переселить их в пчелиное убежище. В общей сложности он вытащил около 60 000 пчел и 45 кг сотов.

В общей сложности пчелы нанесли ущерб на более чем 20 000 долларов электропроводке дома, но страховка не покрывает этот вид повреждений.

Напомним, японец, которому нравится жить в образе собаки, недавно представил новый гиперреалистичный костюм кобеля.

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