Для чого котам і кішкам вуса: не лише для краси

Навіщо котам вуса

Біологічна роль та особливості розташування вусів (вібрисів)

Вібриси, відомі нам як котячі вуса, насправді є надчутливими органами дотику, які за своєю будовою суттєво відрізняються від звичайної шерсті. Вони значно товстіші, довші та жорсткіші, а їхні фолікули занурені в шкіру втричі глибше, ніж у звичайного волосся. Кожна така волосина оточена сотнями нервових закінчень, що дозволяє тварині отримувати детальні дані про навколишній простір через найменші коливання повітря та фізичні контакти.

Ці органи чуття розташовані не лише на щоках, де вони зазвичай розміщені у чотири ряди по дванадцять штук на кожній стороні. Окремі групи вібрисів знаходяться над очима, на підборідді, а також на задній стороні передніх лап — це так звані зап’ястні вібриси. Глибоке залягання фолікула вібрису в спеціальній сумці з кров’ю, або синусі, дозволяє мозку кота миттєво обробляти сигнали про зміну тиску, створюючи детальну тривимірну картину світу навколо.

Для чого котам вуса

Головна роль вусів полягає у доповненні зору, оскільки коти від природи далекозорі і погано розрізняють предмети ближче ніж за 30 сантиметрів. Вловлюючи повітряні потоки, що відбиваються від перешкод, вуса дозволяють тварині впевнено пересуватися в абсолютній темряві, навіть не торкаючись предметів.

Крім того, розмах вусів на морді зазвичай відповідає ширині тіла, що допомагає коту миттєво оцінювати розміри щілин чи отворів, крізь які він планує пролізти, щоб не застрягнути.

Під час полювання вуса критично важливі для контролю здобичі. Коли жертва затиснута в лапах і знаходиться безпосередньо під носом у «сліпій зоні», саме рецептори на лапах і підборідді підказують коту, чи намагається вона втекти.

Також вуса над очима працюють як захисний механізм, при найменшому торканні до них високої трави чи гілок кіт автоматично заплющує очі, запобігаючи пораненню рогівки.

Положення вібрисів дозволяє безпомилково визначити емоційний стан улюбленця. У спокійному та розслабленому стані вони спрямовані в боки. Якщо кіт виявляє цікавість до гри, полювання чи ласощів, він виставляє вуса вперед і трохи розправляє їх. Навпаки, щільно притиснуті до морди вібриси свідчать про переляк, агресію або підготовку до захисту.

Чому не можна обрізати котам вуса

Для комфортного життя кота важливо враховувати чутливість цих органів у побуті. Використання глибоких і вузьких мисок може призвести до втоми вусів, оскільки їхнє постійне тертя об краї посуду викликає у тварини роздратування та стрес.

Категорично заборонено підстригати вібриси. Хоча це не завдає фізичного болю, кіт миттєво втрачає орієнтацію, стає незграбним і дезорієнтованим.

Важливо пам’ятати, що природна зміна одного чи двох вусів є нормою оновлення організму, а поява білих волосків у літніх тварин — це лише природна ознака старіння, яка жодним чином не впливає на їхню функціональність.