Дослідники з’ясували, чому люди плачуть, коли ріжуть цибулю

Дослідники з’ясували, чому люди плачуть, коли ріжуть цибулю

Спеціалісти дали декілька порад, як уникнути дискомфорту.

Цибуля змушує людей плакати з однієї простої причини: рослина так захищає себе від пошкоджень.

Про це пише Food.

Коли цибулю розрізають, фермент, званий аліназою, вивільняється зі зруйнованих клітин, перетворюючи амінокислоту аліїн на речовину під назвою аліцин. Аліцин надзвичайно леткий і дуже швидко досягає мембран наших очей, подразнюючи їх. У відповідь виділяють сльози, щоб змити аліцин, тому ми починаємо плакати.

Перед тим, як різати цибулю дослідники радять:

Спробуйте її охолодити. Періодично змочуйте холодною водою як саму цибулю, так і ніж

Використовуйте гострий ніж без зубчиків

Крім гострого ножа, варто дотримуватись і деякої техніки нарізки. Починайте різати ближче до кінчика ножа

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Раніше спеціалісти повідомили, що кава, алкоголь, солодкі напої (якщо зловживати) можуть спричинити пошкодження мозку та порушення когнітивних функцій.

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