Москва вимагає вивести війська НАТО з Болгарії та Румунії

Країни приєдналися до Альянсу після 1997 року.

У пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки" йдеться про виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії.

Про це заявили в МЗС Росії, передають російські ЗМІ.

"Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія", - йдеться у відповідях міністерства.

Нагадаємо, 12 січня, після засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив про відмову йти на ультиматум Росії щодо приймання України до Альянсу.

Також Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

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