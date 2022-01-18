Исследователи выяснили, почему люди плачут, когда режут лук

Исследователи выяснили, почему люди плачут, когда режут лук

Специалисты дали несколько советов, как избежать дискомфорта.

Лук заставляет людей плакать по одной простой причине: растение защищает себя от повреждений.

Об этом пишет Food.

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Когда лук разрезают, фермент, называемый алиназой, высвобождается из разрушенных клеток, превращая аминокислоту алиина в вещество под названием алицин. Алицин чрезвычайно леткий и очень быстро достигает мембран наших глаз, раздражая их. В ответ выделяют слезы, чтобы смыть алицин, потому мы начинаем плакать.

Перед тем, как резать лук, исследователи советуют:

Попытайтесь его охладить. Периодически смачивайте холодной водой как сам лук, так и нож

Используйте острый нож без зубчиков

Кроме острого ножа, следует придерживаться и некоторой техники нарезки. Начинайте резать поближе к кончику ножа

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