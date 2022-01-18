Исследователи выяснили, почему люди плачут, когда режут лук

Специалисты дали несколько советов, как избежать дискомфорта.
Лук заставляет людей плакать по одной простой причине: растение защищает себя от повреждений.
Об этом пишет Food.
Когда лук разрезают, фермент, называемый алиназой, высвобождается из разрушенных клеток, превращая аминокислоту алиина в вещество под названием алицин. Алицин чрезвычайно леткий и очень быстро достигает мембран наших глаз, раздражая их. В ответ выделяют слезы, чтобы смыть алицин, потому мы начинаем плакать.
Перед тем, как резать лук, исследователи советуют:
- Попытайтесь его охладить. Периодически смачивайте холодной водой как сам лук, так и нож
- Используйте острый нож без зубчиков
- Кроме острого ножа, следует придерживаться и некоторой техники нарезки. Начинайте резать поближе к кончику ножа
Ранее специалисты сообщили, что кофе, алкоголь, сладкие напитки (если злоупотреблять) могут вызвать повреждение мозга и нарушение когнитивные функции.
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