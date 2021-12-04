Кіт, який качає прес у тренажерному залі, підірвав Мережу (відео)

Не тільки людей хвилює їхній зовнішній вигляд. Почати качати прес вирішив і кіт.
У Мережі набирає популярність відео з котом-спортсменом. Декілька роликів, де кіт захоплено качає прес, було знято в одному з тренажерних залів міста Цзінін.
Користувачі соцмереж відреагували жартами:
- Хочу записатися до цього тренера
- Сперечаємося, цей кіт зможе зробити більше хитань преса, ніж ви?
- Кіт просто стежить за своєю фігурою
- Супер, він дійсно тренується
Нагадаємо, кіт з чотирма вухами на прізвисько Мідас став зіркою в соціальній мережі. Знімки тварини з'явилися в його Instagram-акаунті. Вихованець має вроджену генетичну аномалію, він народився з чотирма вухами: одна пара вух знаходиться всередині іншої.