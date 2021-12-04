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Кіт, який качає прес у тренажерному залі, підірвав Мережу (відео)

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Кіт, який качає прес у тренажерному залі, підірвав Мережу (відео)

pixabay.com

Не тільки людей хвилює їхній зовнішній вигляд. Почати качати прес вирішив і кіт.

У Мережі набирає популярність відео з котом-спортсменом.  Декілька роликів, де кіт захоплено качає прес, було знято в одному з тренажерних залів міста Цзінін. 

Користувачі соцмереж відреагували жартами: 

  • Хочу записатися до цього тренера
  • Сперечаємося, цей кіт зможе зробити більше хитань преса, ніж ви?
  •  Кіт просто стежить за своєю фігурою
  • Супер, він дійсно тренується

Нагадаємо, кіт з чотирма вухами на прізвисько Мідас став зіркою в соціальній мережі. Знімки тварини з'явилися в його Instagram-акаунті. Вихованець має вроджену генетичну аномалію, він народився з чотирма вухами: одна пара вух знаходиться всередині іншої.

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